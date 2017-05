LE CASQUE VR LE MOINS CHER DU MONDE - Ft.ALEXANDRE CALVEZ - Marion et Anne-So

publié le 22/05/2017 à 15:44

Les casques de réalité virtuelle sont bien connus pour leur prix élevé. Dans ce Crash Test l'équipe de l'émission propose d'explorer le casque VR le moins cher du monde ! La réalité virtuelle est une technologie qui permet de se retrouver dans un univers parallèle ou dans un monde virtuel avec une vision à 360°.

Pour seulement 20 euros déjà monté, ou 4 euros en kit à faire sois même, ce petit boitier en carton, pas plus gros qu'une boite de mouchoir, permet de vivre la VR. A l'aide d'une application disponible sur smartphone et de deux lentilles de verres, l'effet est spectaculaire.



Il faut avant tout, scanner le QR code disponible sur le boitier pour pouvoir accéder à l'application. Il suffit ensuite de placer le téléphone dans le boitier en carton et profiter des différents paysages disponibles. Toute l'équipe est bluffée par le résultat.