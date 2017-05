publié le 24/05/2017 à 14:51

Enzo a préparé la fameuse sauce du célèbre burger de McDonald's : le Big Mac. C'est à partir de tutos recettes et de conseils d'anciens chefs de la marque de fast food que l'animateur s'est lancé dans la préparation. L'équipe a comparé la recette de l’authentique sandwich et la préparation home made de Enzo. Normalement, en suivant la recette, le résultat devrait être le même. La recette se compose principalement de mayonnaise, de moutarde, de relish, de paprika etc...



Après avoir goûté les deux sauces, toute l'équipe a été bluffée par le résultat, même goût et même aspect. D'après eux la préparation d'Enzo est plus relevée et a donc plus de goût. Une recette facile à refaire chez soi, tous les ingrédients se trouvent facilement en magasin. L'équipe du Night-Show pense par la suite faire une comparaison des sauces burgers, affaire à suivre !