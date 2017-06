DES ESPRITS HANTENT L'APPART D'ANNE-SO ? - Marion et Anne-So

publié le 26/06/2017 à 15:36

Dans ce crash test l'équipe a testé un détecteur d'esprits. Un petit boitier en forme de cercueil détecte les ondes et les champs magnétiques dans un périmètre donné. Les experts se sont accordés sur un point : pour se manifester un esprit a besoin d'énergie. Il va utiliser tout ce qui se trouve autour de lui comme l'électricité ambiante, ou les courants électriques par exemple pour créer des champs électromagnétiques.



Pour 54 euros sur Amazon, Amir est parti tester l'engin dans le studio puis dans l'appartement de Anne-So. A peine arrivé chez elle, toutes les lumières du détecteur se sont allumées. C'était la première fois que le boîtier captait autant d'ondes. Amir a commencé à flipper quand la lumière de l’appartement s'éteignait toute seule. Le chat de Anne-So avait également un comportement bizarre et Amir semblait un peu effrayé. Rien n'a été truqué par l'équipe et Anne-So est tétanisée à l'idée de rentrer chez elle.