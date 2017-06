LES APPLICATIONS LES PLUS MALSAINES - Marion et Anne-So

publié le 20/06/2017 à 14:31

Amir a présenté sa sélection des applications les plus malsaines. La première consiste à prendre un selfie et l'application mesure votre beauté. Une note est attribuée au visage, au corps et même aux vêtements. L'application s'appelait baromètre de beauté, elle a été supprimée à cause d'une photo, d'une jeune fille mineure en petite tenue, qui a fuitée.



La deuxième appli permet de filmer quelqu'un à son insu. Il suffit de prendre son smartphone et l'application Peek A Browse va ouvrir une page internet ressemblant à l'interface de l'appareil photo d'un Iphone. Cette fausse page sert de preuve si jamais la personne piégée demande si vous le/la filmez.

Enfin la dernière application permet de cacher les pets. L'application Get My Prout va vous demander de vous lâcher tranquillement et vous proposera plusieurs bruits de pets en guise d'alibi. Maintenant vous aurez toujours une bonne excuse. Apple n'a pas laissé passer cette application sur son store.