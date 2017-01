Pour leur émission du 1er janvier, et après avoir fait la fête toute la nuit, l'équipe du Night Show a préparé un smoothie detox étonnant.

> Le smoothie detox de l'angoisse ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 09/01/2017 à 17:37

Toute l'équipe du Night Show a fêté la nouvelle année. Et pour cette émission du 1er janvier, Marion et Anne-So ont eu la bonne idée de préparer un smoothie détox. Elles ont ainsi mélangé de la soupe de la machine de Fun Radio, à base de légumes du soleil, de l'herbe fraîchement coupée dans le jardin d'Enzo et pas nettoyée, ainsi que des rondelles de citron. Anne-So a ensuite mixé le tout pour donner un smoothie detox. Sauf que la consistance et l'odeur donnent des haut-le-cœur à tout le monde.



Après avoir terminé la préparation, il est maintenant temps pour l'équipe de goûter à ce smoothie. Tout le monde a son gobelet, les premières à se lancer sont Marion et Anne-So. Elles confirment : c'est immonde ! Au tour des garçons maintenant. Yannick se lance le défi de ne pas vomir, mais raté... À peine le cocktail avalé, il court dehors vomir dans la poubelle. Thibault, le plus courageux, fait un gros cul-sec et finit lui aussi par vomir.