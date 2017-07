publié le 12/07/2017 à 15:48

Dans ce crash test, l'équipe et Boostee ont voulu essayer quelque chose de bizarre et difficile à se procurer : le masque qui fait vieillir. Disponible uniquement en Corée et deux mois de livraison minium pour en avoir un. Le masque coûte assez cher et avait fait le buzz sur Instagram. En mélangeant deux crèmes appliquées directement sur le visage l'effet de vieillissement apparaît assez rapidement selon Marion.



La sensation du masque sur le peau est assez agréable d'après Anne-So, c'est frais et doux. Il donne l'impression de rien avoir sur le visage contrairement à d'autres masques. Il sert aussi a rajeunir la peau une fois retiré. Au bout d'une demie-heure l'effet est assez surprenant et réaliste. Anne-So et Boostee ne parviennent pas à retirer le masque et terminent l'émission avec encore quelques bouts de masque sur la peau. Marion ne valide donc pas le crash test !