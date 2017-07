VIDÉO - "Le Night Show" : ils boivent de l'eau fluo

publié le 10/07/2017 à 14:42

Dans ce crash test, l'équipe a essayé une petite expérience facile, rapide et pas chère pour décorer et animer les soirées d'été : créer de l'eau fluorescente. Il suffit de se procurer un stylo fluo, une lampe bleue et de l'eau. Il faut extraire l'encre fluo du stylo et la mélanger dans l'eau. Pour avoir un meilleur effet fluorescent, il est conseillé d'appliquer une lumière bleue sur le mélange et l'effet est impressionnant et très joli. Attention à ne pas consommer ce mélange, l'encre n'est pas comestible.



Néanmoins, l'équipe a trouvé de la poudre fluorescente comestible afin de réaliser une seconde expérience : créer des glaçons fluos. Mais avant de les tester, l'équipe a voulu verser la poudre fluorescéine, disponible en pharmacie, dans un vase et l'effet est magique. Attentions aux tâches ! Les glaçons en revanche n'ont pas une aussi jolie couleur à première vue mais ils sont très efficaces. Une fois plongés dans l'eau, celle ci se colore immédiatement. C'est donc un crash test validé par toute l'équipe.