publié le 22/08/2017 à 18:34

1 minute et 44 secondes, c'est le temps qu'a réalisé Pierre-Ambroise Bosse pour devenir champion du monde du 800 mètres à Londres ! Pour leur grand retour, Marion et Anne-So s'en sont inspirées et l'ont mis au défi dans le "Night Show"... Et ça tombe bien car Pierre-Ambroise est un très bon joueur !



1er défi pour lui, il a dû annoncer le dernier titre de Robin Schulz et James Blunt intitulé "Ok" pendant 1m44 ! Et on commence à connaître PAB, quand il parle on ne l'arrête plus ! Vous avez sûrement tous vu son interview avec Nelson Monfort après sa victoire et son anecdote magique sur sa bouteille d'eau...

Le second défi était plus "physique" et quel physique justement ! PAB a dû enfiler en vitesse les habits de notre réalisateur, Thibault, toujours en 1m44 !

Alors défis réussis ? Découvrez ou redécouvrez les exploits de Pierre-Ambroise pour cette première de la saison dans le "Night Show" ! L'émission est à retrouver du Dimanche au Jeudi de 22h à 00h sur Fun Radio !