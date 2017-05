DOMINO EN LIVE - GROSSE AMBIANCE - Marion et Anne-So

publié le 03/05/2017 à 15:13

Le dernier titre de David Carreira : Domino a fait fureur auprès du public et notamment auprès du Night Show. L'équipe est dingue de ce nouveau titre, ils ont invité le chanteur Portugais à venir l'interpréter en live pour leur plus grand bonheur.



Pour l'occasion ils ont sorti le grand jeu : déguisement de domino, chorégraphie... Ils ont accompagné le chanteur tout au long du morceau et ça a donné un live de fou. David Carreira a conclu son morceau en les conviant sur ses prochaines dates pour mettre autant d'ambiance.

Le chanteur a commencé sa carrière au Portugal en 2011. 6 ans plus tard il connaît un succès fulgurant en France avec ce premier titre annonçant son futur album prévu pour l'été 2017. Ce morceau sorti en février dernier a convaincu le public et lui promet une belle carrière.