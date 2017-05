publié le 05/05/2017 à 17:48

Anne-So est allée au marché et s'est rendue compte du nombre de fruits et légumes jetés. Elle a eu l'idée de ramener des tomates pourries au studio pour sen servir lors du jeu Pourquoi tu m'appelles. Pour l'occasion l'équipe a bâché une partie du studio afin d'épargner les platines. Enzo s'est dévoué pour se prendre les tomates dans la figure.



Une fois en ligne avec un inconnu, Marion, Anne-So et Yannick ont lancé des tomates sur Enzo et ils s'y sont donnés à cœur joie. Enzo a réussi à tenir une discussion complètement censée avec un inconnu pendant plus d'une minute, et a étonné toute l'équipe. Avec un seul sac poubelle pour se couvrir il s'en est sorti avec de belles tâches et de beaux fous rires également. Si vous ne savez pas quoi faire de vos fruits e légumes pourris vous savez à qui les envoyer maintenant.