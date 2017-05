LE TELEPHONE LE PLUS RESISTANT DU MONDE ? - Marion et Anne-So

publié le 15/05/2017 à 18:28

La promesse de ce nouveau téléphone, le CrossCall Trekker X3 est assez impressionnante. Il résiste à la boue, à l'eau douce et salée, au chlore, à l'huile, à la poussière et aux températures allant de -10 à 50 degrés. Ce téléphone a une autonomie impressionnante, l'équipe l'a allumé en début de journée il était à 40%, et en fin de journée après que tout le monde l'ai eu en main pour le tester il était à 29%.





Pour tester toutes ses qualités, l'équipe l'a mis à rudes épreuves. Amir l'a d'abord plongé dans l'huile, puis dans l'eau, puis dans un bac de glaçons et pour finir il l'a fait tomber de deux mètres. Le téléphone a passé tous les tests sans montrer un signe de faiblesse, même pas besoin de l'essuyer après chaque épreuve, il fonctionnait même avec les couches d'eau et d'huile. Le Croscall Trekker X3 tient donc toutes ses promesses.