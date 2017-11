LE MEILLEUR JEU A FAIRE ENTRE POTES (GREG GUILLOTIN VS KEVIN RAZY) - Marion et Anne-So

publié le 13/11/2017 à 15:32

Encore un jeu complètement fou dans Le Night Show ! Lorsque que Marion et Anne-So ont reçu Kevin Razy, son pote YouTubeur Greg Guillotin l'a piégé dans un "prank" en direct. Finalement Kevin Razy s'est vite vengé de cette situation dans ce nouveau jeu, venu tout droit des Etats-Unis. Le "Say Anything Challenge" cartonne chez nos voisins mais est encore peu connu en France.



Le principe ? Lancer un thème très général à sa bande de potes. Chacun son tour il suffit de donner un mot qui y correspond. Exemple, pour le thème "plage" vous pourriez dire "parasol" ou "sable". Dès qu'un des participants a une hésitation, il est désigné perdant. Pour marquer le coup l'équipe lui un bout de scotch sur le visage de façon à le déformer.

C'est donc le défi qu'ont lancé Marion et Anne-So aux deux invités. Un duel entre Kevin et Greg qui s'est tourné à l'avantage de Kevin. Le visage de Greg est méconnaissable.