L'équipe du "Night Show" a reçu un assortiment d'accessoires sado-masochistes... et les a testés en direct !

par Jean-Alexis Lemieux publié le 17/02/2017 à 14:47

L'équipe du Night Show a eu la chance de recevoir un pack d'accessoires de sado-masochisme. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique sexuelle, le but est de prendre du plaisir en faisant mal à son partenaire. On vous laisse donc imaginer les divers accessoires possibles pour la bonne pratique de ce fantasme. Le pack était composé d'une cordelette, d'un masque pour les yeux, d'une laisse, des bracelets de force, des pinces à tétons, une cravache... Alors que 50 Nuances plus sombres est sorti au cinéma, force est de constater que la tendance SM fait des émules.



Imaginez maintenant toute l'équipe du Night Show tester chacun de ces accessoires ... Anne-So se retrouve menottée à sa chaise, Enzo a mis la boule dans sa bouche, Beric ne ressemble plus à rien avec ses pinces à tétons, Amir teste la cravache sur Marion (et en plus il prend du plaisir à le faire, à se demander s'il ne serait pas lui aussi adepte du SM)... Bref, l'émission est partie totalement en vrille lorsqu'ils ont ouvert ce pack.