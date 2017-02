Marion et Anne-So testent une nouvelle tendance : les insectes à l'heure de l'apéro.

> CRASH TEST - DES INSECTES À L'APÉRO - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 13/02/2017 à 18:13

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La nouvelle tendance est de remplacer les chips par des insectes. En Afrique, ils consomment des termites et des chenilles, en Amérique du sud ils aiment manger des fourmis, tandis qu'en Asie ils préfèrent les punaises d'eau géantes. En France, la tendance peine à se développer, mais certaines marques ont tenté l'expérience.



Toute l'équipe du Night Show a testé les "Molitor", des vers grillés assaisonnés aux fines herbes et à l'ail. Sur le packaging, il conseille de prendre une grosses poignée, Marion et Anne-So restent prudentes et en prennent que quelques uns. Elles ne trouvent pas ça très bon, mais pas immonde non plus.



Enzo et Yannick respectent les consignes et avalent une grosse poignée de vers grillés. Pour Yannick ça ne passe pas du tout, tandis que Enzo semble apprécier. Véritable concentré de nutriments avec un: apport élevé en protéine, en fer, en zinc et en vitamine B12, les voilà tous requinqués.