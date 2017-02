Yannick s'est fait hypnotiser en direct du Night Show. En présence des acteurs d'Alibi.com il s'est pris pour Jean-Claude Van Damme.

> HYPNOSE DE OUF AVEC ALIBI.COM - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 16/02/2017 à 17:31

Les acteurs d'Alibi.com étaient dans le Night Show le 15 février. Dans le film, Philippe Lacheau est fan de Jean-Claude Van Damme. Pour lui faire plaisir, l'équipe a décidé de réincarner l'esprit de Jean-Claude Van Damme en Yannick. Un hypnotiseur, Mehdi, est venu dans le studio, il a programmé Yannick pour qu'il se prenne pour JCVD.

Mehdi hypnotise Yannick sous les yeux de l'équipe du Night Show et des acteurs d'Alibi.com. Tout le monde est impatient de voir si cela va fonctionner. Ils ne sont pas déçus l'animateur se prend réellement pour Jean-Claude Van Damme. Il prend un selfie, signe un autographe et fait même une prise de karaté ! Marion et Anne-So sont impressionnées et n'arrivent même pas à reconnaître Yannick. Trêve de plaisanteries, Mehdi finit par réveiller Yannick, en lui rendant le contrôle de lui-même.