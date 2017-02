Marion a joué au "Pourquoi tu m'appelles ?" avec un écarteur dans la bouche.

par Laura Lefebvre publié le 15/02/2017 à 16:47

Anne-So a lancé un nouveau défi à Marion : jouer au Pourquoi tu m'appelles avec un écarteur dans la bouche. Son objectif est de rester le plus longtemps au téléphone avec un/une inconnu(e), tout en gardant l'écarteur dans la bouche.



Marion peine à le mettre, et lorsqu'elle se voit avec elle se retient d'exploser de rire et se contente d'immortaliser sa tête. L'inconnu décroche et Marion tente d'avoir une conversation tout à fait normal, sauf qu'on sent bien que c'est une épreuve. Elle tient 10 secondes à peine, Anne-So lui offre une deuxième chance mais rien à faire.



Pendant que Thibault essaye l'écarteur, une auditrice tente de battre la performance de Marion. Et elle y arrive sans difficulté ! L'équipe regarde Thibault s'amuser et en oublie même l'auditrice qui a une véritable conversation avec l'inconnu. Marion battue à plat de couture.