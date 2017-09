LA VIDÉO QUI DONNE ENVIE DE VOMIR - DON'T LOOK AWAY CHALLENGE - Marion et Anne-So

publié le 15/09/2017 à 14:47

Âmes sensibles s'abstenir ! Marion et Anne-So ont l'habitude de ne pas être très tendres entre elles. Souvenez-vous, quand Anne-So avait dû manger un piment en entier. Elles se sont lancées un défi un peu fou : regarder des vidéos dégoûtantes et atroces. Le but est de fixer le plus longtemps possible ces images sans détourner le regard et surtout sans vomir.





Chacune leur tour, elles se sont posées devant un écran et l'équipe a filmé leur réaction. Marion a découvert, entre autres, une main avec un énorme bouton, comme vous n'en avez jamais vu, entrain de se faire éclater. Anne-So, elle, a dû résister devant une vidéo où quelqu'un se faisait retirer des verrues dans l'oreille. Elles ont même dû affronter leurs pires phobies. C'était immonde mais elles ont résisté. Et vous, arriverez-vous à regarder la vidéo jusqu'au bout ?