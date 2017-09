FAIRE LE PLUS GROS GATEAU DU MONDE AVEC DES BURGERS - Marion et Anne-So

publié le 13/09/2017 à 09:35

Un anniversaire sans gâteau c'est comme Le Night Show sans Marion et Anne-So, c'est beaucoup moins fun ! Alors pour respecter la tradition, l'équipe et surtout Enzo, se sont pliés en quatre pour lui offrir le meilleur des gâteaux. Et quoi de mieux que de prendre son préféré ? Sauf que le gâteau favori d'Anne-So ce n'est pas le gâteau au chocolat mais le "Quick'n toast."



Enzo vous embarque dans les coulisses de cette périlleuse préparation. Il s'est rendu chez le célèbre fast-food et a commandé pas moins de 34 burgers. Comme la commande était un peu longue, il s'est occupé en trouvant les activités qu'il a pu : nettoyer toutes les tables, raconter sa vie à un inconnu.

Lors du direct de l'émission, la surprise a fait son effet sur la principale intéressée. Regardez sa réaction en fin de vidéo !