WTF ! L'APPLI POUR AVOIR PLUSIEURS FEMMES - Marion et Anne-So

publié le 12/10/2017 à 13:41

Les applications nous simplifient la vie ! Amir ne dira pas le contraire et vous le prouve d'ailleurs dans sa chronique. Il a présenté quelques bons plans dont vous aurez peut-être l'utilité. Par exemple, ne plus faire la queue dans une file d'attente en laissant quelqu'un la faire à sa place, trouvez les toilettes les plus proches de vous... Toutes ces petites choses du quotidien qui nous embarrassent.



Il a ensuite parlé d'une application hallucinante qui existe en Indonésie ! Celle-ci s’apparente un peu à Tinder à un gros détail près car elle sert à trouver plusieurs femmes. Dans ce pays, les hommes peuvent avoir plusieurs partenaires pour fonder une famille. Ce qui est bien sûr totalement interdit en France. Amir a quand même jugé bon d'en parler surtout pour faire quelques révélations sur la vie sentimentale d'une des personnes de l'équipe.