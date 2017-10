publié le 06/10/2017 à 17:50

Boostee se souviendra longtemps de son live dans Le Night Show ! Et pour cause, il a dû chanter dans des conditions un peu inédites. Marion et Anne-So ont encore eu une folle idée pour lui. Déjà lors de son premier passage dans l'émission, il avait dû tester un masque pour vieillir son visage.





Cette fois-ci, c'est une baignoire remplie d'Ice Tea qui l'attendait. L'équipe l'a mis au défi de chanter son dernier single Hello Aloha dedans. Joueur, Boostee a donc enfilé une combinaison de plongée car qui dit "Ice Tea" dit eau glacée !

C'est donc une prestation inédite de Boostee que l'on vous propose de (re)voir dans cette vidéo. Un titre qui sent encore bon le soleil et les palmiers à écouter sans modération. Petit bonus : Marion et Anne-So ont aussi participé à ce live en faisant les chœurs sur les refrains.