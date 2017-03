publié le 15/03/2017 à 14:41

Le Night-Show a pris des vacances. Toute l'équipe est partie à Font-Romeu, mais ces quatre jours à la montagne n'étaient pas de tout repos. Quad bike, snake gliss, bains sulfureux... ils ont enchaîné les activités et les fous rires. Ils ont commencé par le quad bike. Selon Amir, au début Marion et Anne-So ne maîtrisaient pas du tout l'engin et ont fait perdre pas mal de temps à l'équipe. Mais, au bout de quelques minutes passées dessus, Anne-So a fini par impressionner tout le monde en grimpant sur un tronc d'arbre.



Ils ont ensuite testé le snake gliss où plusieurs luges sont accrochées les unes derrières les autres avec un moniteur au bout dirigeant le convoi. Tout se passait très bien, ils allaient à vive allure jusqu'à ce que Yannick se retrouve éjecté de sa luge... Plus de peur que de mal heureusement ! Enfin, pour se détendre et se remettre de toutes ces émotions ils ont testé les bains sulfureux. Un moment que toute l'équipe à apprécié.