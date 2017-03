ON TENTE DE RENTRER EN CONTACT AVEC DES OVNIS - Marion et Anne-So

publié le 07/03/2017 à 17:22

Pour tenter de se connecter avec des Ovnis il faut avoir le matériel nécessaire : trois lumières blanches et et une lumière verte. L'équipe du Night Show a installé les éclairages en formant un triangle sur la terrasse de Fun Radio et ont attendu un signal. Après avoir chanté et dansé autour des lumières en tentant une incantation des Ovnis, ils se sont rendus à l'évidence : aucun être de l'espace ne viendra leur rendre visite ce soir-là.



Mais ils n'ont pas lâché l'affaire pour autant et ont testé une autre technique : celle de l'ordinateur ouvert vers le ciel. Marion et Anne-So se joignent à eux pour les aider à contacter des extraterrestres. Apparemment cela fonctionnerait mieux à la campagne, car en plein Paris il est difficile de les voir. Le Night Show vous déconseille d'essayer ces techniques, au risque de ne jamais revenir sur Terre !