Marion a décidé de pimenter le jeu du "Pourquoi tu m'appelles ?", en demandant à Anne-So de faire des trucs improbables.

> Anne-So en mode escalade au Pourquoi tu m'appelles ! - Marion et Anne-so

par Laura Lefebvre publié le 11/01/2017 à 10:56

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le jeu du Pourquoi tu m'appelles ? a pris une toute nouvelle tournure. Depuis dimanche, Marion donne des défis acrobatiques à Anne-So. Après lui avoir demandé de faire la roue, Anne-So a eu pour mission de se suspendre à la porte du studio tout en appelant un inconnu au Pourquoi tu m'appelles ?



Sauf qu'Anne-So a beaucoup de mal à s'accrocher à la porte, et Yannick, qui tente de l'aider, l'a fait plus rire qu'autre chose. Elle est prise d'un fou rire et n'arrive pas à aligner un mot. Le monsieur au bout du fil est très sympathique et ne raccroche pas malgré son incompréhension.



Finalement, Anne-So arrive à sortir un Pourquoi tu m'appelles ? L'animatrice est toujours à moitié morte de rire, et le monsieur au téléphone prend tout ça à la rigolade en disant qu'ils ont l'air de bien s'amuser, et en leur souhaitant une bonne année. Tout est bien qui finit bien.