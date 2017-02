VIDÉO - Philippe Lacheau, réalisateur et acteur du film "Alibi.com", s'en est donné à cœur joie en tapissant le véhicule de l'animateur.

> ENZO SE FAIT SACCAGER SA VOITURE - Marion et Anne-So Crédit Image : Fun Radio

par Jean-Alexis Lemieux publié le 17/02/2017 à 11:53

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Ce lundi 13 février, le Night Show a reçu le casting du film Alibi.com. À cette occasion, l'équipe a décidé de faire une petite crasse à Enzo. Philippe Lacheau, réalisateur et acteur principal du film, a accepté de remplir de confettis et de papiers la voiture d'Enzo. Qu'on se le dise, la voiture a été complètement saccagée... On ne sait d'ailleurs pas combien de temps cela a pris à Enzo de nettoyer ensuite sa voiture, mais l'animateur y a probablement passé un sacré bout de temps.

Mais ce n'est pas tout : Enzo a dû ensuite deviner qui a produit ce magnifique chef-d'oeuvre lors de l'émission du soir. Pour l'aider, tous les membres de l'équipe du film Alibi.com devaient, chacun à leur tour, donner un alibi à Enzo pour que celui-ci puisse se faire une idée de la personne qui avait mis sa voiture sens dessus dessous. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à trouver du premier coup et a accusé au début la mauvaise personne...