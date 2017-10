VIDÉO - Les coulisses de la première journée à Amsterdam

publié le 20/10/2017 à 10:43

Toute la journée Adrien Toma s'est baladé avec une caméra à la main pour filmer les coulisses de l'émission délocalisée à Amsterdam, le temps de l'Amsterdam Dance Event. Evénement incontournable pour les DJs et à fortiori pour Fun Radio.



De l'arrivée de l'équipe en gare d'Amsterdam, à sa soirée en boîte avec Maeva Carter en passant par le mix exclusif de Sam Feldt dans le studio, rien n'a échappé à l’œil de la caméra d'Adrien Toma. En plus de vous faire vivre l'émission, l'animateur vous fait aussi découvrir la ville d'Amsterdam et ses coutumes.



Pour suivre cet événement en direct connectez-vous entre 16h et 20h, jusqu'au 21 octobre, sur le site de Fun Radio. Au programme : des interviews et des sets exclusifs des plus grands DJs. La journée du 20 octobre est consacrée à la remise des prix des Fun Radio DJ Awards.