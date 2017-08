publié le 07/08/2017 à 18:39

Sam Feldt avait annoncé la sortie de ce nouveau morceau avec Akon sur Fun Radio, lors de son interview en direct de Tomorrowland. Après des collaborations réussies avec Inna sur Fade Away ou avec Hook N Sling sur Open Your Eyes, le DJ Néerlandais réitère en s'associant à un artiste confirmé : Akon.



Après s'être consacré à des œuvres caritatives, Akon signe son retour sur le devant de la scène avec ce titre Yes. Malgré cette absence, son talent est resté intact, il revient avec un titre prometteur. Une collaboration pour la moins surprenante, alliant l'électro et le RnB donnant lieu à un titre posé et estivale. Celui qui a produit de nombreux titres à succès comme Smack That, Lonely ou encore Right Now, s'essaye dans un tout nouveau genre : l'électro et le résultat est très satisfaisant.