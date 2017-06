publié le 12/06/2017 à 17:42

Lexy Panterra est sans doute l'une des danseuses les plus connues. C'est grâce à sa chaîne YouTube Lexy Twerkout que la jeune américaine s'est fait connaître, et notamment en twerkant sur le titre Beats Knockin de Skrillex et Diplo. La vidéo vue plus de 7 millions de fois a propulsé la jeune femme au titre de reine du twerk. Elle a ainsi rassemblé une grande communauté de fans avec plus de 2 millions d'abonnés sur son compte Instagram.



Les autres danseuses sont toutes aussi connues. Alexis Ren est une mannequin âgée de 20 ans et une star d'Instagram. Elles postent de nombreuses vidéos d'elle en train de danser très sensuellement. La jeune femme s'est fait connaître dans une campagne publicitaire : My Calvins de Calvin Klein. Une autre danseuse, dans un tout autre style, se nomme Elena Cruz. Elle se filme notamment en train de danser lors des festivals EDM les plus connus. Il vous reste ensuite à découvrir Amymarie Gaertner, une chorégraphe très pointue.

1. Lexy Panterra, reine du twerk

Son twerk est toujours sa marque de fabrique et elle continue de l'initier. Ici elle tente d'apprendre à Howie Mandel, acteur canadien, comment remuer ses fesses correctement. Ça n'est pas facile du premier coup et cette pratique demande de l'entraînement.

@howiemandel needs more lessons ¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Lexy Panterra (@lexypanterra) le 31 Mai 2017 à 14h12 PDT

2. Alexis Ren, la danseuse globe-trotteuse

La mannequin voyage aux quatre coins du monde pour réaliser des shootings et partage ses aventures avec ses abonnés. Sur toutes ses photos, ou presque, elle ne porte pas beaucoup de vêtements. Dans cette vidéo elle célébrait le retour du soleil et de sa peau hâlée.

Mood when I get to be tan again ¿¿ Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 14 Mars 2017 à 14h46 PDT

3. Elena Cruz, la pro du shuffle

C'est la pro du shuffle, une danse de rave party pratiquée dans les années 1980 et remise au goût du jour par de nombreuses personnes dans des boites de nuit. Cela se danse principalement sur de la musique électronique.

HAPPY FRIDAY beautiful people ¿¿¿¿¿¿ Let the weekend begin ¿¿ sending love and good vibezzzz ur way ¿¿¿ Track ID: Jude & Frank -La Luna Une publication partagée par elena cruz (@ecruz_n) le 10 Mars 2017 à 8h37 PST

4. Amymarie Gaertner, l'autodidacte

C'est une chorégraphe très pointue qui réalise des clips modernes, dont elle partage des extraits sur son compte. La jeune femme a appris à danser toute seule et partage sa passion avec ses abonnés. Elle poste également des photos de ses voyages et de ses looks, ses deux autres passions.



f r e e s t y l e || Sunday¿ Une publication partagée par Amymarie Gaertner (@amymarie) le 19 Mars 2017 à 7h24 PDT