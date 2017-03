VIDÉO - Nicki Minaj twerk pour fêter un événement dans la "Fun Stories"

publié le 23/03/2017 à 12:08

Nicki Minaj détient le plus de chansons placées dans le Billboard Hot 100, et elle a fêté la bonne nouvelle en twerkant sur son compte Instagram. Cette semaine l'actualité musique est mise en avant dans notre Fun Stories. DJ Snake a gagné 5 trophée au Best Of French organisé par DJ Mag. Sound Od Legend a mis le feu au Fun Radio Live à Tournefeuille. Calvin Harris a dévoilé la production de son titre Slide, on vous parlait déjà cette semaine. Enfin, DJ Snake, David Guetta et Afrojack étaient ensemble à Las Vegas.