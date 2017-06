publié le 06/06/2017 à 19:25

Caroline Receveur a fait sa toute première apparition dans Secret Story. Elle a su mettre à profit cette exposition médiatique pour se créer une communauté. Aujourd'hui la jeune femme âgée de 29 ans, compte plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram.



C'est sur ce réseau social qu'elle partage son quotidien en photo. Vie amoureuse, voyages, bons plans... Elle partage tout mais surtout ses looks. Passionnée de mode, Caroline Receveur partage ses tenues soigneusement étudiées et ses coups de cœur.

La it-girl fait aussi des collaborations avec des marques. Après avoir créé une collection pour un site de vente de vêtements en ligne, elle a participé à un événement phare de l'année : le Festival de Cannes. Elle y a lancé sa collection exclusive de rouges à lèvres avec une grande marque de produits cosmétiques. Un plan de carrière savamment orchestré qui aujourd'hui semble porter ses fruits.

1. Pour copier son style

Le calme avant la tempête ¿¿ #staytuned #daretobeunique #comingsoon Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 15 Févr. 2017 à 10h38 PST

2. Pour ses photos dépaysantes

Have a break ¿¿ #marrakech Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 5 Janv. 2017 à 2h35 PST

3. Pour son charme

Jacques a dit, pas le Lundi ¿¿ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 12 Déc. 2016 à 2h18 PST

4. Pour ses bons plans

Dancing with the flowers ¿ #bali Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 29 Juil. 2016 à 8h43 PDT

5. Pour ses courbes de rêve

Coconut in the water ¿¿¿ #bali #pool #coconut Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 18 Juil. 2016 à 2h05 PDT

6. Pour ne pas manquer ses collaborations

J-1 avant le lancement de ma collection #CarolineReceveurXMissguided sur le site de @missguided ¿¿¿ Tellement impatiente!!! ______________________________ Get ready guys... #CarolineReceveurXMissguided will officially be launched tomorrow on @missguided website. So excited!! Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 24 Oct. 2016 à 5h30 PDT

7. Pour suivre ses apparitions médiatiques

Merci du fond du coeur pour votre soutien ce soir, tout ça c'est grâce à vous! ¿¿ Mention spéciale à mon partenaire @maxime_dereymez pour cet incroyable Tango ¿¿¿ #DanseAvecLesStars #dwts #quedubonheur Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 15 Oct. 2016 à 14h21 PDT

8. Pour suivre la vie d'une fille normale

9. Pour ses beaux yeux

Watermelon anyone ? ¿ #summeriscoming #freckles | Wearing "fatale" mascara from @lorealmakeup | Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 25 Mai 2017 à 1h48 PDT