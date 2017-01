Le chiffre du jour d'Alice concerne les noms et prénoms difficiles à porter. Les auditeurs ont été nombreux à appeler pour raconter leur calvaire.

> 1 personne sur 3 n'assume pas son prénom dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 20/01/2017 à 11:31

Chaque soir Alice dévoile un chiffre, aujourd'hui il concerne les noms et prénoms difficiles à porter. En effet 1 personne sur 3 aurait du mal à assumer son nom et/ou prénom. Thaïs, une auditrice, est la première à contacter l'équipe de Lovin'Fun, son nom de famille Sesa lui joue de mauvais tour. À chaque fois qu'elle doit épeler son nom c'est tout une histoire pour se faire comprendre.



Le pire c'est qu'elle se dit qu'en se mariant avec son compagnon, sa vie changerait, mais non pas de chance son nom est Râteau. Une autre auditrice Marine Homo s'est bien fait embêter dans sa jeunesse, et Karel lui pose la question fatidique, non elle n'est pas homosexuelle. L'équipe a aussi eu Vanessa Brosse en ligne, qui a eu le droit toute sa vie à des comparaisons avec Mario Bros.



Sur les réseaux sociaux Alice en dévoile des pas mal non plus : Lény Chiotte, Clara Trou, Paul le Cul et enfin Anne Rillette. Le Doc précise que si le prénom et/ou nom est trop difficile à porter, il est possible de le changer mais il faut y mettre le prix.