Le Doc a attrapé la grippe mais il est quand même venu faire l'émission, et le pauvre a un peu subi sa soirée.

> Doc au bout de sa vie dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 17/01/2017 à 10:21

L'épidémie de grippe n'épargne pas les animateurs de Fun Radio. Elle a fini par toucher un membre de l'équipe Lovin'Fun : Le Doc. Il est quand même venu à l'émission et a tenté d'aider Cindy, une auditrice. Son problème ? Elle a pour habitude avec ses copines de sortir en boîte de nuit, de chauffer des mecs pour se faire payer des verres.



Mais une fois que les garçons deviennent trop insistants, elles s'en vont, elles ne vont jamais plus loin. Pendant qu'elle raconte son histoire, le Doc est pris d'une crise d'éternuement, mais il a pris soin d'éteindre son micro. Karel s'éloigne de plus en plus de peur d'être contaminé.



Malgré ça Le Doc tente de continuer l'émission normalement et de comprendre la situation. Il demande alors à Cindy ce qu'elle recherche avec ces garçons, et la jeune fille dit qu'elle veut seulement profiter. Doc se met à éternuer encore une fois, mais cette fois l'équipe lui a fait une blague et a laissé allumé son micro.