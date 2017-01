VIDÉO - Lovin'Fun débarque à Metz

Lovin'Fun était à Metz pour la conduite supervisée d'Alice.

> Lovin'Fun : LOVINFUN débarque à Metz !

par Jean-Alexis Lemieux publié le 16/01/2017 à 18:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Ce week-end du 13 janvier, Lovin'Fun est allé à Metz pour la conduite supervisée d'Alice. Ils en ont profité pour aller chez ses parents, mais aussi pour visiter la ville et bien sûr faire la fête. Le week-end a débuté par le train en direction de Metz. Un trajet un peu long, mais la team a su s'occuper comme elle pouvait. Après avoir réalisé une dédicace spéciale de Fun Radio Loraine, l'équipe est enfin arrivée à destination de Metz.



Le petite troupe s'est ensuite rendue dans le centre-ville de Metz pour une petite visite avant d'aller dans des bars et profiter de la nuit. Après ces réjouissances, Alice a pris les commandes d'un gros 4x4 pour faire sa conduite supervisée. Et elle s'est plutôt bien débrouillée ! Après toutes ces émotions, l'équipe est finalement rentrée à Paris pour reprendre l'émission.