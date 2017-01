Un auditeur a écrit une chanson pour l'anniversaire de sa mère. Sauf que la réaction de la team de Lovin'Fun a fait tout capoter.

> L'équipe de Lovin'Fun bloque sur une chanson d'un auditeur

par Laura Lefebvre publié le 18/01/2017 à 12:19

Un auditeur, Néo, a écrit une chanson pour l'anniversaire de sa mère, et il souhaite avoir l'avis de l'équipe du Lovin'Fun. Il commence à chanter, mais il laisse de longs silences, ce qui provoque un fou rire à Alice et Karel. Au bout d'une minute, Karel commence a trouver ça un peu long et le coupe dans son élan.



Le Doc lui demande s'il compte chanter a cappella, ou s'il va mettre un fond de musique derrière. Néo dit que c'est une reprise de Black M et de son titre C'est tout moi, sauf que l'équipe avait plutôt reconnu Je l'aime à mourir de Francis Cabrel.



Karel lui avoue qu'il a trouvé son intention très mignonne, mais il veut savoir comment il va dévoiler sa chanson à sa mère. Néo pensait à un dîner aux chandelles, et pour finir en beauté chanter sa composition. Karel se demande s'il compte pécho sa mère, ce qui provoque un fou rire général.