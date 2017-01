La team du Night Show s'est livrée comme rarement en studio et autant vous dire que ça envoie du lourd.

> Confessions ultra-gênantes de l'équipe ! - Marion et Anne-So

par Jean-Alexis Lemieux publié le 16/01/2017 à 12:37

Ce jeudi 12 février dans Le Night Show, toute l'équipe a dû se confier un à un, anonymement, sur une anecdote gênante de leur vie et Éric un auditeur devait trouver qui se cacher derrière la confession. Pour commencer, c''est Anne-So qui se lance, sans révéler son prénom : "Il n'y a pas longtemps, je dormais avec une amie et elle a ch*** dans mon lit". Éric n'a malheureusement pas trouvé qu'il s'agissait d'Anne So, il était persuadé que c'était Amir qui était derrière cette anecdote très gênante...



D'ailleurs durant toute la chronique, Éric n'a pas arrêté de citer Amir pour chacune des histoires embarrassantes sauf lorsque c'était bien lui. Vraiment pas de chance ! Pour le plaisir, on vous partage une dernière anecdote : "Je faisais une gâterie à ma partenaire, et j'ai joui avant le rapport". Alors, à votre avis de qui s'agit-il ? On vous laisse découvrir la réponse dans cette vidéo ! Attention après cette vidéo, vous ne verrez plus les animateurs du Night Show de la même façon.