publié le 20/11/2017 à 10:28

Ce "Sexy Chocolat" a brisé un cœur. Un auditeur, Paul, était présent dans le public de Lovin'Fun. Il devait venir avec sa copine sauf qu'elle l'a planté quelques heures auparavant évoquant de la fatigue. Depuis quelques jours il sent quelque chose d'étrange avec elle, une certaine distance entre eux. Comme il a des doutes, il voudrait tester sa fidélité une bonne fois pour toute.



C'est Karel qui se charge de la mission en contactant sa copine par téléphone. Il se fait passer pour un vendeur de chocolat sexy et lui propose d'envoyer gratuitement une boite cadeau à l'élu de son cœur.

"Avec mon copain, c'est compliqué en ce moment" lance-t-elle un peu gênée. Au fur et à mesure de la conversation, elle se relaxe et dévoile enfin la vérité sur sa situation amoureuse actuelle. Paul, choqué, la reprend au téléphone et tente de s'expliquer avec elle en direct.