publié le 06/11/2017 à 14:17

L'histoire d'Ed Kemper va vous faire frissonner ! Ce serial killer a un profil très particulier. A l'origine sa mère le faisait dormir dans une cave la nuit alors qu'il avait à peine 7 ans. Il va donc très vite être atteint psychologiquement. Dès l'âge de 10 ans, par exemple, il décapitait des têtes d'animaux pour les mettre dans son placard.



Pourtant Ed est très intelligent et arrive à se sortir rapidement des affaires et de l'emprisonnement. Il va très jeune et très vite trouver un plaisir à tuer. D'abord ses grands-parents, puis des jeunes filles et enfin sa mère. Il avait tellement de haine envers elle, qu'il lui a réservé un sort atroce et très particulier. L'écrivain Stéphane Bourgoin l'a déjà rencontré en face à face, il nous explique tout ce qu'il lui a dévoilé. Karel et Alice n'en reviennent pas !