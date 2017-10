publié le 20/10/2017 à 15:29

Dans l'émission Lovin' Fun les auditeurs sont invités à partager avec l'équipe tous les problèmes qu'ils peuvent les gêner, notamment en ce qui concerne leur anatomie. Vincent, un jeune de 17 ans, a son sexe qui penche vers la gauche. Lors de l’érection, il le voit encore plus. Il se demande donc si tout cela est normal.



Doc a toujours une réponse à vos problèmes. Il évoque d'abord de la maladie de Lapeyronie qui touche surtout les hommes à l'âge adulte. Il affirme que c'est d'ailleurs très courant et que cela n'affecte pas les relations sexuelles. Il n'y aurait donc pas d'utilité à le faire corriger.



C'est en donnant toutes ces informations qu'il a révélé un peu plus de choses sur son anatomie ! "Pour l'avoir au milieu, il faut en avoir une toute petite" dit-il. Karel et Alice ont fini par déduire qu'il s'agissait peut-être de son cas.