publié le 26/10/2017 à 15:41

Les auditeurs et auditrices nous étonneront toujours ! Dans cette émission, Karel s'est entretenu avec Maddie au sujet de ses tatouages. Elle nous explique d'abord que si elle en a autant c'est qu'elle s'amuse à réaliser des défis avec ses potes. En effet, Maddie est très joueuse et dès qu'on lui lance un défi elle veut tout de suite le réaliser.



Karel et l'équipe en ont fait l'expérience en direct. "T'es qu'une grande gueule, t'es pas cap de te tatouer Karel sur le mollet" lui lance l'intéressé ! Ni de une, ni de deux la jeune femme s'empresse de se tatouer, elle même, son nom abrégé en trois lettres : KRL. Heureuse de l'avoir fait, elle revient quelques minutes après à l'antenne pour prévenir l'animateur. Il trouve cela complètement fou même s'il semble aussi fière d'être sur la peau de quelqu'un.