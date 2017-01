Pierre, un auditeur, a raconté la mésaventure de sa journée à l'équipe du Lovin'Fun.

par Laura Lefebvre publié le 10/01/2017 à 18:24

Pierre, un auditeur, a appelé Karel pour lui raconter sa mésaventure du jour. Il était en train de parler en cours, quand tout à coup il a sentit qu'il allait péter. L'histoire ne s'arrête pas là. En pétant, il a sentit que quelque chose coulait... Il a alors fait croire qu'il ne se sentait pas bien, il est parti aux toilettes et a décidé de retirer son caleçon et de le garder dans son sac.





Le problème c'est que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive, et Pierre ne sait pas comment éviter ce genre de situation. Kassim raconte qu'il a déjà eu ce problème de pet foireux aussi. Le Doc parle alors d'un livre qui s'appelle L'art de péter. Pour consoler Pierre, l'équipe lui offre un pack Lovin'Fun et ne manque pas de souhaiter bonne chance à sa maman qui va devoir laver son caleçon bien sale.