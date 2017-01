Le Lovin'Fun a de nouveau contacté Mr Caribou, qui se dit capable d'enlever le mauvais oeil, et il était très en forme.

> Mr Caribou est de retour dans le Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 27/01/2017 à 17:07

Un auditeur, Maxence, raconte tous ses malheurs du moment au Lovin'Fun. Dans l'ordre, il s'est endormi dans le bus, il a eu un accident de voiture, il était à deux doigts de s'essuyer avec son téléphone aux toilettes et il s'est cogné le petit doigt de pied... Poisse ou étourdissement ? Il se pose la question. Karel a eu la bonne idée d'appeler Mr Caribou pour mettre un terme à tous ses malheurs. Pour rappel, Mr Caribou est une sorte de gourou qui dit enlever le mauvais œil à toutes personnes qui le consulte.



Mais, Maxence appelle au mauvais moment. Mr Caribou est en train de dîner et est très énervé qu'on le dérange à cette heure-ci. Pour rire, le jeune homme lui demande s'il fait des tarifs étudiants, mais le gourou lui dit que ce n'est absolument pas drôle et qu'il ne faut pas plaisanter avec son don.





Karel reprend la conversation, et Mr Caribou comprend qu'il est à la radio. Le gourou invite toute l'équipe à venir le voir et prétend être "le ministère de la guérison". Ce personnage fait beaucoup rire l'équipe.