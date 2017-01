Nathan, un auditeur, a dévoilé ses sentiments à sa meilleure amie dans le "Ça passe ou ça passe", et ça ne s'est pas du tout bien passé.

> Ahmed Sylla témoin d'un énorme râteau dans le #Capasseoucapasse Crédit Média : Fun Radio

par Laura Lefebvre publié le 26/01/2017 à 18:47

Ahmed Sylla et Alice Belaïdi étaient les invités de Lovin'Fun le 24 janvier 2017. Les deux acteurs sont venus présenter le film L'ascension. Ils ont assisté à l'émission, et notamment au jeu Ça passe ou ça passe, qui permet aux auditeurs de déclarer leur flamme à un(e) ami(e). Dans le cas ou l'ami(e) répond négativement, l'équipe de Lovin'Fun vol au secours de l'auditeur et fait passer la déclaration pour une blague.



Nathan, un auditeur, a souhaité participer au jeu et dévoiler ses sentiments à sa meilleure amie Justine. L'équipe a contacté la jeune fille et très vite tout le monde a compris que ça allait être compliqué. Elle n'avait pas envie d'être dérangée ce soir là, car elle était en pleine révision. Nathan n'a pas eu d'autre choix que de lui dire directement qu'il avait des sentiments pour elle. Sa réponse ne s'est pas fait attendre, elle a explosé de rire...



Pour le sauver de ce malaise, Karel a repris la communication, et toute l'équipe s'est mise à applaudir Nathan pour sa "blague". Ils sont même allés jusqu'à faire croire à Justine qu'elle était sur radio tartiflette, et qu'ils avaient tous les deux gagnés un panier garni de fromages et de charcuterie.