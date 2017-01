Julien, un auditeur, a dévoilé ses sentiments à une fille de sa classe, et sa réponse n'a pas manqué de faire réagir l'équipe.

> Il se prend un gros râteau dans le "Ça passe ou ça passe"

par Laura Lefebvre publié le 27/01/2017 à 15:14

Lovin'Fun a lancé un nouveau jeu Ça passe ou ça passe, permettant aux plus timides de déclarer leur flamme. Le but ? Un auditeur appelle et demande à l'équipe de contacter la personne pour qui il a des sentiments. Si elle est réceptive, c'est gagné, si elle n'est pas réceptive, le Lovin'Fun vol à son secours et fait passer la déclaration pour une blague.

Julien, un auditeur, se lance et contact Camille, une fille de sa classe qu'il ne connaît quasiment pas mais avec qui il sent que quelque chose est possible. Sauf qu'une fois en ligne avec Camille, il a vite déchanté. La jeune femme peine à reconnaître qui il est, et elle lui dit clairement qu'à part lui faire la bise, il ne se passera rien de plus.



Une fois que l'équipe a compris que c'était mort, ils ont repris la conversation et on fait semblant d'être sur radio silence. Grand moment de solitude pour Camille, qui ne comprend absolument pas ou elle a atterri. Quant à Julien il avoue à l'équipe qu'il est quand même très déçu.