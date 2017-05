publié le 09/05/2017 à 16:34

Zizou, une fidèle auditrice de 82 ans a contacté l'équipe. Elle a tout d'abord complimenté Doc pour tous les bons conseils qu'ils donnent aux jeunes, puis l'ensemble de l'équipe pour leur émission qu'elle adore écouter du jeudi au dimanche. Zizou a une question sur une expression qu'ils utilisent souvent dans l'émission : le plan cul.



Doc lui explique que ce sont des personnes qui ont des relations uniquement sexuelles sans partager de relation affective et amoureuse. N'ayant eu qu'un seul homme dans sa vie Zizou est étonnée que deux personnes aient ce genre de relation sans se connaître. Doc lui rappelle que ce n'est pas un phénomène d'époque et que ça existe depuis très longtemps. L'animateur revient également sur le fait que généralement cette relation se termine mal, car l'un tombe amoureux et pas l'autre.