publié le 13/04/2017 à 14:14

Un auditeur appelle Karel, Le Doc et Alice pour avouer en direct une habitude qu'il a prise lorsqu'il est à son travail... L'équipe ne sera pas déçue lorsqu'elle va apprendre ce qu'Hakim fait parfois à ses clients.



Le jeune homme travaille dans un café et lorsqu'il ne sent pas le client ou que ce dernier n'a pas été agréable avec lui il se venge. Comment ? En crachant dans le café du client. Toute l'équipe est choquée de cette confession mais d'autres histoires encore plus sales vont être racontées en direct à l'antenne.

Les auditeurs sont à la fois amusés et choqués mais ne sont pas au bout de leur surprise. Karel va nous raconter l'histoire d'un boulanger pas vraiment professionnel qui jouissait dans la pâte à pain. Le Doc réagit en disant que pendant quelques jours il se mettrait à la diète. Pas vraiment étonnant après toutes ces histoires répugnantes !