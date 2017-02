Quelle n'a pas été la surprise de Karel lorsqu'une auditrice lui a avoué ses sentiments en direct.

> Une auditrice déclare sa flamme en direct à Karel

par Laura Lefebvre publié le 01/02/2017 à 19:37

Léna, une auditrice, a appelé l'équipe de Lovin'Fun pour une raison bien précise. La jeune fille a un message à faire passer à Karel. Elle l'adore, elle l'écoute tous les soirs, elle rêve même de lui et clou de la déclaration : elle dit être amoureuse de l'animateur. Léna a même avoué qu'elle était jalouse de la relation entre Alice et Karel.



La jeune femme souhaiterait même avoir le numéro de téléphone de kareil, pour qu'il lui envoie une photo et qu'elle fasse ensuite un photo-montage pour le montrer à ses amies. . Elle va encore plus loin et dit vouloir lui faire un enfant. Sauf que Karel lui rappelle qu'il n'est pas célibataire et que c'est un homme fidèle. L'animateur est touché par la démarche de la jeune fille, mais à part lui envoyer une photo de lui pour lui faire plaisir, il ne se passera rien entre eux deux.