IL ESSAYE DE FAIRE SON COMING OUT EN DIRECT !

publié le 22/01/2018 à 15:47

C'est un sujet sensible et délicat que l'équipe de Lovin'Fun a traité en direct. John, un auditeur de 18 ans, est un habitué de l'émission. Il est déjà venu y assister avec son père et avait déjà demandé des conseils à l'équipe pour avouer sa bi-sexualité. Ses parents étaient même à l'écoute de l'émission quand il l'avait évoqué. Depuis le jeune homme n'a jamais osé en parler face à eux par peur de leur réaction.



Après plusieurs tentatives, Doc réussit à prendre contact avec le papa de John par téléphone. Ensemble ils vont tenter de déterminer ce qui bloque. Selon Doc, il ne prend pas assez au sérieux les déclarations faites par son fils.

La preuve, il emploie beaucoup d'humour dans ses phrases alors que ce n'est pas très approprié au sujet. "Dans cette situation délicate, il faut être économe de mots et notamment de mots choquants" lui conseille Doc. Découvrez la réaction du père dans la vidéo.