ON ORGANISE UN SPEED DATING AVEC UNE AUDITRICE EN DIRECT !

publié le 18/01/2018 à 16:32

Alexandre, un auditeur de 18 ans, a avoué rencontrer des difficultés pour aborder les filles. Il ne sait pas comment leur parler et se sent très vite stressé. Evidemment cela le bloque dans ses relations sentimentales. Doc a tenté d'analyser les situations qui le mettent mal à l'aise.



Pour l'aider, Karel lui a proposé de faire un exercice en direct. Il lui a présenté une auditrice qui était dans le studio ce soir là, et lui a demandé de la draguer.

Le jeune homme a enchaîné les questions classiques sans vraiment engager de conversation. Après quelques minutes, l'équipe lui a donne leur avis. Pour Karel, ses questions étaient inintéressantes alors que pour Doc elles étaient indispensables. Qu'en a pensé l'auditrice qui s'est prêtée à ce jeu ? Réponse dans la vidéo.