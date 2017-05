Martin Garrix & Troye Sivan - There For You (Official Video)

publié le 26/05/2017 à 11:42

Martin Garrix et Troye Sivan dévoilent un nouveau titre imparable. Certains l'avaient déjà entendu. En effet, le DJ Hollandais avait fait une surprise à ses fans en jouant There For You lors de sa deuxième prestation au festival Coachella. L'artiste a d'ailleurs révélé que c'était l'un des moments les plus impressionnants de sa vie. Il l'a exprimé en légende d'une photo Instagram : "Je ne peux pas croire que la nuit dernière était réelle".



Ce nouveau titre, There Fore You, mêle la voix grave de Troye Sivan au mix de Martin Garrix. Le résultat est très réussi. C'est sensuel, ensoleillé, envoûtant. Attendez-vous à l'entendre tout l'été. Le DJ enchaîne les projets avec brio. Dernièrement, il a annoncé une collaboration avec Adidas et Foot Locker pour une collection capsule qui sortira cet été. Côté musique Martin Garrix continue les cartons après Byte, il revient avec ce nouveau titre prometteur.