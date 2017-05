publié le 18/05/2017 à 14:37

Pour ne rien rater de l’actualité de vos artistes préférés, regardez la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Sortie d'un nouveau clip ou d'un album, photos sexy, blagues, séparations, tenues improbables, soirées VIP... Nous regardons chaque jour pour vous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



Martin Garrix a annoncé sur son compte Instagram sa collaboration avec Adidas et Foot Locker. Cette collection inspirée des années 1990 sera très bientôt disponible. Autres faits marquants sur les réseaux sociaux des artistes Fun cette semaine : Kungs a été certifié disque de platine et Mosimann a sorti une version acoustique de Never Let You. Retrouvez toutes les autres informations immanquables de la semaine dans la vidéo ci-dessus.