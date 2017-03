Le drive des supermarchés (02/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 02/03/2017 à 12:34

Ce 2 mars dans Bruno dans la radio, Vacher a réalisé un Vacher Time assez exceptionnel. Il a piégé cette fois une femme en lui proposant de jouer au jeu de la vérité, en lui promettant que si elle répond bien à toutes ses questions coquines, elle gagnera en échange un cadeau. Il est tombé sur la bonne personne au bon moment. La femme en question est en effet portée sur la chose, sans être vulgaire, mais c'est surtout qu'elle a terminé en avouant avoir un délire un peu bizarre.



Tout commence, par une question simple : "Avez-vous une habitude un peu coquine dans votre vie quotidienne ?" à cette question, la femme piégée a répondu : "Je vais souvent au Diamant avec mon mari, c'est un club libertin à Lyon".

Du coup Vacher a décidé de pousser le bouchon plus loin en posant une question bien plus hard : "Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez insérée dans votre zone intime ?". Au début, la personne au bout du fil a un peu de mal à se confier mais fini par avouer : "Une Knacki". Bref, comme le suggère Bruno, fermons la porte de ce sujet...